Fiala chce s Nekulou probrat zákaz CBD, návrh inspekce není šťastný

V pondělí se při udílení Pulitzerových cen nejvíce pozornosti soustředilo na zpravodajství o válce na Ukrajině. Agentura The Associated Press získala dvě ceny za vynikající reportáže a fotografie, včetně ceny za službu veřejnosti, která patří mezi nejprestižnější ocenění. The New York Times pak získal Pulitzerovu cenu za vynikající mix zpravodajských a investigativních článků o konfliktu.