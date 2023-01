Fiala i Heger ocenili poklidné rozdělení země před 30 lety i dobré vztahy

"Já jako historik a politolog jsem věděl, že ten stát se rozdělí. Pro mě to překvapením nebylo. O co mně šlo, aby to bylo pokojnou, mírovou cestou, to se naplnilo. Je to příklad, který je zmiňován v celém světě," uvedl Fiala. Dodal, že zpětně hodnotí rozdělení společného státu Čechů a Slováků pozitivně. Podle něj by vztahy mezi Českem a Slovenskem nebyly tak dobré, pokud by obě země setrvaly ve společném státě.

Fiala řekl, že obě země mají rozdílnou historii či jinou politickou kulturu. "Bylo mi jasné, že slovenský emancipační proces nebude slovenskou společností vnímán jako dovršený bez samostatného státu. Navíc dvojčlenná federace, kde jeden je větší a druhý menší, má spoustu i teoretických nevýhod," řekl předseda české vlády.

"Právě to, jaké máme dobré vztahy, je ukázkou toho, že jsme se rozhodli správně. Vydali jsme se cestou samostatnosti a bylo to dobré rozhodnutí. Za jedním stolem jsme se setkali v Evropské unii. Můžeme ukazovat jednotu a spolupráci," řekl Heger, jehož menšinové vládě sněmovna loni v prosinci vyslovila nedůvěru. Dodal, že rivalitu mezi Českem a Slovenskem lze pozorovat pouze při sportovních utkáních.

Pro Česko podle Fialy v současnosti není tématem zavedení eura. "My nejsme přesvědčeni, že by euro přineslo výhody oproti koruně," uvedl.

Česko i po 30 letech od rozdělení Československa má vyšší životní úroveň než Slovensko. Mnoha Slováků pracuje či studuje v Česku.

Fiala se už v sobotu zúčastnil v Bratislavě galavečera u příležitosti 30. výročí vzniku samostatného Slovenska. Pozvání na kulturní program ve Slovenském národním divadle přijali kromě premiérů zbylých dvou zemí Visegrádské skupiny - Mateusze Morawieckého z Polska a Viktora Orbána z Maďarska - také bývalý český prezident Václav Klaus, jakož i současní a bývalí vrcholní slovenští politici.