Fiala se zeptá šéfa BIS na schůzky s Nejedlým, řekl v CNN Prima News

Koudelka se podle serveru Deník N sešel s Nejedlým čtyřikrát v letech 2019 až 2020, kdy byl Zeman hlavou státu. Obsah schůzek BIS ani Nejedlý nekomentovali. Fiala dnes řekl, že ani on zatím účel těchto schůzek nezná.

"Asi měl pro to (Koudelka) důvody," uvedl premiér. "Mohu se ho na to zeptat, což udělám," doplnil. Podle Fialy se ale s největší pravděpodobností, vzhledem k negativnímu vztahu tehdejšího prezidenta Zemana vůči Koudelkovi, nedomlouvalo na zmíněných schůzkách nic, co by nebylo ve prospěch České republiky. Zeman v minulosti opakovaně Koudelku a činnost BIS kritizoval.

Vliv na povýšení Koudelky do hodnosti generála to podle Fialy nebude mít. "Ředitel BIS musí získávat informace... setkávat se s různými lidmi," řekl premiér. Dodal, že s činností zpravodajských služeb je spokojen.