Hustopečský hospic vrátí Nadaci Agrofert po výzvě i předchozí dar

Nadace uvedla, že pokud organizace mluví o zneužití v nějaké kampani, tak musí konstatovat, že takto jednání ředitele Girasole skutečně vnímá. "Z jeho vystupování máme pocit, že jsme jeho teatrálním vrácením daru byli účelově zneužiti pro jeho vlastní prezentaci a za účelem zviditelnění jeho organizace. Rozhodnutí pana ředitele plně respektujeme, ale do této mediální akce se nebudeme zapojovat," stojí ve vyjádření nadace. Doplnila, že věří, že organizace zváží vrácení částky také z roku 2018, aby mohla celkových 560.000 korun využít na podporu jiných organizací a jednotlivců.

"Mrzí mě to, nadace jako taková dělá opravdu dobré věci a je mi líto, že se to takhle zvrhlo. Samozřejmě i tento dar vrátíme, i když to pro nás bude účetní oříšek, protože je všechno uzavřené, přiznané, zdaněné. Po tomto si ho ale nechat nemůžeme," řekl HN ředitel hospicu Miroslav Prchal.

Důvodem vrácení daru byla Babišova slova v debatě před prezidentskými volbami v jedné z televizí, kde podle ředitele argumentoval ve smyslu: "Já pomáhám, já mám nadaci a vy o tom nevíte". A toto vyjádření bylo spojené s urážkou protikandidáta, řekl ředitel Prchal. "Nechceme být toho součástí a nechceme se dočkat toho, kdy někdo z kandidátů vytáhne seznam a začne jmenovat organizace, kterým kdy jak pomohl," uvedl dříve Prchal. Řekl, že od Nadace Agrofert dostali dar 300.000 korun loni v prosinci a že už tehdy si v organizaci řekli, že když to bude jakkoliv použito v prezidentské kampani, tak že od daru dají ruce pryč. "Není to proti Nadaci Agrofert, proti ní nemáme vůbec nic. Nadace má dobrá témata, zaměřuje se na dobré cílové skupiny lidí, pomáhá, ale ten princip je jinde. Je to o tom, jak obstojíme sami před sebou," uvedl ředitel.

Organizace žádá dárce o podporu na serveru Darujme.cz. Informace o vrácení daru zveřejnila v pondělí, dárci jí částku poslali do druhého dne. Dnes večer šlo o částku přesahující 3,5 milionu korun, peníze zaslalo téměř 5000 dárců.

Girasole Hustopeče pečuje o nemocné a umírající pacienty. Kromě evropských i národních dotací získává finance na provoz od drobných dárců a firem.