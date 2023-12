Jak žijí čeští důchodci? Využívají moderní technologie, roste počet pracujících

"Počet osob ve věku 65 či více let se v Česku nepřetržitě zvyšuje od poloviny 80. let 20. století. Nárůst počtu seniorů výrazně zrychlil na konci prvního desetiletí 21. století, když přes hranici 65 let věku začaly přecházet silné populační ročníky osob narozených ve 40. letech 20. století," uvedl ČSÚ.

Před deseti lety, ve 2. čtvrtletí 2013 bylo podle VŠPS seniorů starších 60 let v ČR 2 521,3 tis. Naprostá většina (2 197 tis.; 87,1 %) z nich nepracovala, ani si nehledala zaměstnání. Ty označujeme jako ekonomicky neaktivní. Zaměstnaných seniorů bylo 313,4 tis. Specifická míra zaměstnanosti, tj. podíl zaměstnaných na populaci v daném věku, tak byla 12,4 %. O desetiletí později, v aktuálním období 2. čtvrtletí 2023, se počet seniorů dostal na 2 750,6 tis. Většina (2 230 tis.) z nich se sice stále neúčastní trhu práce, ale podíl ekonomicky neaktivních se snížil na 81,1 %, tedy o 6,1 procentního bodu. Zaměstnaných seniorů bylo 511,3 tis., míra zaměstnanosti se zrcadlově zvýšila o 6,2 p. b. na 18,6 %," uvedl ČSÚ.

Více jak tři čtvrtiny pracujících seniorů jsou podle ČSÚ v postavení zaměstnance (76,9 %). To je výrazně menší proporce, než je na celku, kde zaměstnanci tvoří 83,5 %, ale především ve srovnání s nejmladšími ročníky do 24 let na trhu práce, kteří jsou zaměstnanci z 91 %. Senioři jsou podle analýzy totiž mnohem častěji zaměstnavateli, než je obvyklé – podíl u seniorů je 4,1 %, zatímco na celku je to jen 2,4 %. Každý šestý zaměstnavatel je tak starší 60 let.

I když aktivita seniorů naznačuje pozitivní trendy, zároveň analýza ukazuje, že domácnosti důchodců jsou vystaveny vyšším rizikům zdražování potravin a energií ve srovnání s ostatními skupinami obyvatelstva.

Podle definice ČSÚ jsou senioři jedinci ve věku 65 let a více (v minulosti se také setkáváme s hranicí 60 let pro seniorský věk). Analýza též ukazuje, že se seniorů stává stále více součástí pracovní síly, přičemž desetina zaměstnaných je starších 60 let.

Z hlediska osobního života seniorů lze pozorovat zvyšující se trend uzavírání manželství, přičemž častěji se žení muži v seniorském věku než vdávají ženy. Analytická zpráva rovněž zmiňuje rostoucí využívání moderních komunikačních technologií mezi seniory, přičemž téměř 96 procent osob ve věku 65 let a více používá mobilní telefon, a z toho 43 procent využívá chytrý telefon.

Technologií, kterou si osvojili již téměř všichni senioři, je mobilní telefon. V roce 2023 ho podle ČSÚ používalo 96 % osob starších 65 let a tento podíl se v posledních letech již nemění. Více než polovina (54 %) osob v tomto věku používala tlačítkový přístroj. Podíl seniorů s chytrým telefonem každým rokem stoupá, a to poměrně výrazným tempem.

"Senioři žijící v jednočlenných domácnostech vydali za náklady spojené s bydlením v roce 2020 celkem 62 071 Kč (5 173 Kč za měsíc), v roce 2021 se jednalo o 68 047 Kč (5 671 Kč za měsíc) a v roce 2022 částka vzrostla na 75 124 Kč (6 260 Kč za měsíc). Na náklady spojené s bydlením připadá okolo 35 % rozpočtu domácností seniorů jednotlivců. Mezi lety 2020 a 2022 došlo k mírnému nárůstu podílu výdajů za bydlení z hodnoty 34,3 % na hodnotu 36,7 %. Domácnosti dvojic s alespoň jedním seniorem vydají na náklady spojené s bydlením o něco více než čtvrtinu svých výdajů. V letech 2020 až 2022 dokonce došlo k mírnému poklesu z hodnoty 27,0 % výdajů v roce 2020 na 25,8 % v roce 2022. Konkrétně v roce 2022 zaplatily domácnosti dvojic s alespoň jedním seniorem za výdaje spojené s bydlením 90 512 Kč, což je 3 771 Kč na měsíc a na osobu v této domácnosti," uvedl ČSÚ.