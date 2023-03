Jde o gesto, řekl Vondráček k návrhu na odvolání Pekarové Adamové

Oba politici to řekli v dnešních Otázkách Václava Moravce v České televizi. Návrhem na odvolání předsedkyně by se poslanci mohli zabývat na schůzi, která začne 4. dubna.

Opozici vadí zejména postup Pekarové Adamové při sněmovním schvalování zkrácení červnové valorizace důchodů. Při řízení schůze provázené rozsáhlými obstrukcemi stranila podle opozičních zástupců v některých případech vládnímu táboru. "Cítíme, že paní předsedkyně má stranické tričko," řekl dnes Vondráček, který nyní vede ve Sněmovně ústavně-právní výbor.

Opoziční poslanci ANO a SPD sesbírali pod návrh na odvolání Pekarové Adamové dostatek podpisů a dostal se do programu příští řádné schůze Sněmovny. "Sněmovní aritmetika je v podstatě neúprosná, jednoduchá. My víme, že na to nemáme hlasy, takže je to určité gesto, politické gesto," poznamenal Vondráček.

Vypjatá atmosféra vyvrcholila ve Sněmovně při schvalování penzijní novely potom, co vládní tábor prosadil omezení řečnické doby i pro řečníky s přednostním právem. Předseda ANO Andrej Babiš rozhodnutí odmítl dvakrát respektovat a odmítl opustit řečniště. Opoziční představitelé viní Pekarovou Adamovou z toho, že odmítla svolat širší vedení Sněmovny, aby situaci vyřešilo, a učinila tak údajně až z podnětu premiéra Petra Fialy (ODS).

"Opozice v tomto případě záměrně hází svoji neschopnost zaujmout jinak než už takovými radikálními kroky jako okupací řečniště na mě," řekla dnes Pekarová Adamová. Opoziční ANO a SPD obvinila z toho, že nebojují s koalicí, ale mezi sebou. Babiš podle ní odmítal opustit řečniště kvůli tomu, že před tím nebyl schopen porazit lídra SPD Tomia Okamuru v délce vystoupení. Pekarová Adamová také zdůraznila, že opoziční obstrukce ve Sněmovně nesmí přesáhnout takovou míru, aby se staly destrukcí.

Ze členů vedení Sněmovny naposledy čelil návrhu na odvolání Okamura, a to v minulém volebním období, kdy byl místopředsedou. Předseda SPD tehdy čelil kritice kvůli svým výrokům o koncentračním táboře pro Romy v letech u Písku. Dolní komora ho z funkce místopředsedy Sněmovny v březnu 2018 neodvolala, když neschválila návrh programu příslušné mimořádné schůze. Nepodpořili jej tehdy poslanci SPD, KSČM a drtivá většina zástupců ANO.