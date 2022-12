Lipavský reaguje na Zemanova slova o přesunu ambasády v Izraeli. Zmínil postup EU

Opoziční hnutí SPD shání podpisy pro svolání jednání Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). Potřebuje jich 50, má 20 poslanců, osloví proto další opoziční hnutí ANO. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl předseda SPD Tomio Okamura. ANO na poslaneckém klubu věc neřešilo, v tuto chvíli to není na pořadu dne, uvedla předsedkyně klubu Alena Schillerová. Šéf poslanců vládních lidovců Marek Výborný řekl, že je právem opozice hlasování vyvolat, ale k ničemu by nevedlo.