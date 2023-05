Lipavský se sešel s prezidentem EIB. Jednali o obnově Ukrajiny

Ministr připomněl vládní program na podporu Ukrajiny a nedávný vklad ve výši 10 milionů korun do fondu EIB na podporu technické spolupráce na Ukrajině. „Česko pojí s Ukrajinou dlouholeté partnerství na úrovni vlády, místní správy, neziskového, akademického i soukromého sektoru. V kontextu sbližování Ukrajiny s EU máme co nabídnout. I proto se chceme podílet na expertní spolupráci, kterou Evropská investiční banka Ukrajině nabízí,“ zdůraznil ministr.



Prezident EIB Werner Hoyer, který v jejím čele stojí již od roku 2012, v současné době usiluje o ustavení silného fondu pro financování obnovy Ukrajiny, do kterého počítá s 20 miliardami EUR na mobilizaci investic do obnovy Ukrajiny.



Šéf české diplomacie při jednání poukázal na konkrétní aktivity českých firem i neziskových organizací na Ukrajině v oblasti zdravotnictví, energetiky, zemědělství i vzdělávání. „V dialogu s Evropskou investiční bankou chceme najít způsoby, jak omezit rizika, která jsou s investováním na Ukrajině v době války spojena,“ uvedl Lipavský.



EIB je významným investorem na Ukrajině. Během více než ročního konfliktu na Ukrajině vynaložila více než 1 miliardu EUR na rychlou pomoc Ukrajině i zemím přijímajícím ukrajinské uprchlíky, včetně Česka.



Dalším tématem byla spolupráce s novou globální divizí EIB zejména v Africe. Zde se obě strany shodly, že je třeba více propagovat investiční příležitosti v Africe pro české firmy.