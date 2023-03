Loňský předčasný důchod až v roce 2023? Lidé mohou o výplatu výhodné penze žádat až letos

Kdyby Ústavní soud rozhodl o zrušení omezené červnové valorizace důchodů, stát by rozdíl v penzích po snížení lidem pak naráz dorovnal. Doplatek by dostali pravděpodobně začátkem příštího roku. Případná připravovaná opoziční ústavní stížnost schválené nižší přidání v červnu už ale neovlivní. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva práce (MPSV) Eva Davidová.