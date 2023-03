Macura si nedovede na úrovní rady představit koaliční spolupráci s ANO

Rozpadla se a v Ostravě začala koaliční vyjednávání znovu. Dnes bude Macura jednat se Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Lídr koalice Jan Dohnal (ODS) dnes zopakoval, že vylučují jen spolupráci s SPD a KSČM. Uvedl, že koalice Spolu by nechtěla slevit z pozic, které má v radě nyní. Ve vyjednávání dnes a o víkendu pokračuje i ANO.

"Raději bych komentoval až výsledky koaličního vyjednávání. Teď nás totiž čeká několik dnů až týdnů, kdy budou koaliční jednání vedena. Bude jednat každý s každým. Každý to bude nějak komentovat, bude v tom i nějaká fabulace. Každý se bude snažit tu věc komentovat a prezentovat podle sebe," řekl Macura. Dodal, že jeho sedmičlenný klub, který vznikl s rozštěpením ANO, zahájí jednání dnes odpoledne právě s koalicí Spolu. "Leccos se může rýsovat, ale rozhodne až jednání zastupitelstva," řekl.

Dodal, že podle rad mnohých kolegů by si měl v politice umět představit všechny možné varianty a možnosti. Spolupráci s kolegy z klubu ANO, kteří hlasovali pro jeho vyloučení, si ale představit nedovede. "Já si to představit neumím. Čistě matematicky to samozřejmě možnost je. Jsa vyloučen z toho klubu ale nevím, k čemu by to vedlo," uvedl.

Dohnal, jehož koalice Spolu má v zastupitelstvu devět zástupců, ČTK řekl, že momentálně nedokáže říct, jak bude nová koalice vypadat. Podle něj jsou jednání na začátku. "Budeme se to snažit postavit tak, aby se pokračovalo v projektech, které dnes už běží. A troufnu si říct, že nebudeme chtít slevit z pozic, které v městské radě dnes máme," řekl. V jedenáctičlenní radě má Spolu tři náměstky primátora a jednoho radního.

ANO i po rozštěpení zůstalo nejsilnějším klubem. Nyní má 14 zastupitelů. Osm zástupců má v zastupitelstvu Hnutí Ostravak, sedm SPD, čtyři Starostové pro Ostravu. Po třech pak Ostravská levice a Piráti.

Problémy v ostravské buňce ANO odstartovala volba prezidenta. V ní Macura, podobně jako moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (dříve ANO), veřejně podpořil Petra Pavla na úkor stranického šéfa Andreje Babiše. Oba moravskoslezští politici pak hnutí opustili. V případě Macury následovalo jeho vyloučení z klubu ostravských zastupitelů, a to s odůvodněním, že nebyl loajální k vedení hnutí. Stejně tak klub vyloučil i náměstkyni primátora Zuzanu Bajgarovou. Následně klub opustilo dalších pět zastupitelů - náměstci Kateřina Šebestová a Karel Malík a zastupitelé Robert Čep, Ondřej Němeček a Maxim Pachomov. Počet členů klubu ANO tak klesl z 21 na 14 a koalice, která původně měla převahu 33 hlasů, ztratila většinu v 55členném zastupitelstvu.