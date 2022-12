Michaela Jílková se obořila na senátorku Kovářovou. O lidech nevíte nic, řekla jí

Nedávno zvolená senátorka před několika týdny navrhla, aby Senát odměňoval zlatou, stříbrnou a bronzovou plaketou "Za věrnost" manželské páry, které spolu vydržely 50 let a více.

"V době, kdy do rodiny kdekdo kope a adoruje naopak všelijaké výstřelky, je moc důležité, když se oficiální státní orgán postaví za ty, díky nimž je svět pořád ještě trochu normální," napsala tehdy. V tomto týdnu pak vyrazila svůj nápad hájit do televizního diskuzního pořadu Máte slovo, kde se však ostře střetla s moderátorkou.

Důvodem byla zmínka Kovářové o manželství Michaely Jílkové. "Jestli vy sama nejste schopna žít v dobrém manželství, tak to je jiná věc," poznamenala senátorka a snažila se pokračovat ve větě, jenže to už jí slovo vzala Jílková, které se to dotklo.

"Co to povídáte, co to paní senátorko povídáte, jestli já jsem nebo nejsem schopná žít v dobrém manželství? Co si to vůbec dovolujete? Vy totiž o lidech nevíte vůbec nic," udeřila šokovaná moderátorka.

Jílková navíc během pořadu k iniciativě Kovářové poznamenala, že se zabýva plaketou za věrnost v manželství v době, kdy lidi trápí palčivější problémy, například zdražení energií. Velmi upřímně také reagovala na vyjádření senátorky, že každý pozná dobré manželství na první pohled během pouhých třiceti vteřin. "Opravdu? Vy jste hodně naivní," konstatovala.