Ministerstvo práce navrhlo zavést valorizaci příspěvků na péči a zvýšit nejnižší příspěvek

Podle podkladů k novele by se po navýšení dávky výdaje ročně zvedly zhruba o 1,2 miliardy korun, další miliardy by byly potřeba na pravidelné přidávání. Před zaváděním nových valorizací a zadlužováním varuje Národní rozpočtová rada (NRR). Kroky ke snížení schodku i na podporu domácností projednává dnes koalice.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív ČTK řekl, že by chtěl letos v koalici vyjednat nejen navýšení rodičovské, ale také příspěvku na péči. Připustil, že by bylo na dluh. Státní rozpočet je v posledních letech ve stomiliardových schodcích. Vláda slibuje ozdravení. Jurečka uvedl, že si stav státních financí uvědomuje, přesto se chce s ohledem na obtížnou situaci zranitelných osob o navýšení pokusit. Místopředseda vládní ODS Martin Kupka minulý týden řekl, že je nutné požadavky na zvyšování dávek dát dohromady s doporučeními Národní ekonomické rady vlády (NERV) ke snížení deficitu.

Příspěvek na péči činí podle závislosti na pomoci pro dospělé měsíčně 880, 4400, 12.800 a 19.200 korun a pro děti 3300, 6600, 13.900 a 19.200 korun. Dávku v prosinci pobíralo 364.300 lidí. Loni se vyplatilo téměř 36,4 miliardy korun, meziročně téměř o 3,7 miliardy víc. Pro letošek má resort práce ve svém rozpočtu 37,6 miliardy korun.

Za příspěvek si na péči mají handicapovaní a senioři platit opatrování doma či v zařízeních. Nejnižší dávka by měla podle novely znovu být 2000 korun jako do roku 2011, kdy se snížila kvůli tehdejší krizi a snaze omezit zadlužení. Příspěvky by se nově měly také pravidelně valorizovat. Růst by měly stejně jako zásluhová procentní výměra důchodů. Ta se od loňského ledna upravovala celkem čtyřikrát a znovu se zvedne v červnu. Pokud by pravidla už platila, od začátku loňského ledna by se příspěvek z 6600 korun dostal letos v červnu podle propočtu ČTK na 8950 korun. Z 19.200 korun by se zvedl na 24.570 korun. Koalice jedná teď ale i o změně vzorce pro valorizaci penzí.

Podle podkladů k novele by zvýšení spodní dávky pro dospělé stálo ročně asi 1,2 miliardy korun. Při valorizaci o deset procent by na rok bylo potřeba navíc 3,3 miliardy korun a při přidání o 15 procent 4,9 miliardy korun. Suma by postupně rostla. Do roku 2026 ministerstvo práce výdaje spočítalo asi na 22 miliard korun.

Proti se staví ministerstvo financí. Žádá odstranění ustanovení o valorizaci z novely. Poukazuje na každoroční růst výdajů i na to, že velká část příjemců pobírá starobní či invalidní důchod, který se valorizuje. Resort financí také odmítá navyšování dávky bez úprav. "Dlouhodobě postrádáme přehodnocení a zavedení účinných nástrojů ve prospěch efektivnějšího využití příspěvku na péči včetně nastavení adekvátního kontrolního systému tak, aby tento finanční zdroj skutečně směřoval k zajištění adekvátní péče," uvedlo ministerstvo financí. Dodalo, že výdaje sice stále rostou, ale u poskytovatelů péče končí jen malá část z nich.