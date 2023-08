Muž křivě vypovídal, pak uprchl do USA. Vydán do Česka byl po téměř 30 letech

Případ se začal psát v roce 1994. Hledaný muž křivě svědčil v případu vraždy, přičemž na základě jeho výpovědi došlo k obvinění dvou mužů a jejich umístění do vazby. "Své tvrzení pak po několika měsících písemně odvolal a uprchl do zahraničí," uvedl policejní mluvčí David Schön.

Muž se dopustil trestného činu, přičemž výrazně zasáhl do života poškozených. Ze svědka se stal obviněným a následně odsouzeným. Soud mu udělil v nepřítomnosti několikaletý trest odnětí svobody, zatímco muž žil na různých místech ve Spojených státech amerických. Časem se navíc stal občanem USA, čímže se extradiční řízení ještě zkomplikovalo.

"Odsouzený se v USA několikrát stěhoval a využíval všech legálních možností se vydání zpět do ČR vyhnout. Po celou dobu jeho útěku se policisté z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci (ŘMPS) aktivně snažili proces ovlivnit, ať už na úrovni INTERPOLu, nebo přímo orgánů prosazujících právo v USA, včetně FBI," popsal Schön.

Zrušení extradice hrozilo do poslední chvíle před odletem letadla z Atlanty do Amsterdam. Odsouzený se nakonec za doprovodu policistů z cizinecké policie vydal na cestu přes oceán. Po přistání v Praze byl ihned eskortován do vězení.

"Právě dlouholeté budování a rozvíjení kontaktů s partnery v USA nakonec pomohlo ke zdárnému výsledku, tedy naplnění spravedlnosti, které spočívá v tom, že si muž odpyká svůj trest v Česku," dodal Schön.