Muž z Liberce jde za znásilnění sedmi dětí na 13 let za mříže

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný, státní zástupkyně i zmocněnci poškozených si ponechali lhůtu na rozmyšlenou pro případné odvolání.

"Počkám si na písemné vyhotovení rozsudku," řekla státní zástupkyně Iva Plšková. Na to si chce počkat i obhajoba. "Co se týče hodnocení, tak tam se pochopitelně rozcházíme v tom, jak on (soud) hodnotí důkazy a jak je hodnotíme my. To je důvod, proč jsme si ponechali lhůtu," uvedl obhájce Vladislav Šinták.

Obžalovaný byl odsouzen za sexuální zneužití šesti dívek a jednoho chlapce v období mezi roky 2020 až 2022. Muž byl sice zproštěn obžaloby ve skutku, který se týkal chlapce, přesto se podle předsedy senátu Petra Pachnera dopustil zvlášť závažného zločinu znásilnění i na tomto dítěti. Při odůvodnění rozsudku to soudce vysvětlil tím, že obžalovaný aranžoval chlapce do sexuálních poloh s jeho sestrou a fotografoval je při tom. Ve své závěrečné řeči obžalovaný sice vyjádřil lítost, ale soud mu neuvěřil. "Spíše je to lítost nad vlastní osobou," uvedl Pachner.

Vazebně stíhaný muž u soudu přiznal, že pohlavní styk měl s jednou dívkou a u několika dalších se o to pokusil. Odmítl sexuální zneužití u jedné dívky a chlapce. V minulosti byl dvakrát za znásilnění dítěte odsouzen, na první případ se ale vztahuje amnestie. Ve druhém případě ho soud v roce 2008 poslal do vězení na sedm let a po vypršení trestu nastoupil ochrannou sexuologickou léčbu, nejprve ústavní a pak ambulantní, kterou mu soud ukončil v roce 2020.

Kromě znásilnění byl muž odsouzen také ze zneužití dítěte k výrobě pornografie a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Podle obžaloby měl tisíce audiovizuálních záznamů dětí od batolat po mladší školní věk se sexuálním podtextem. Státní zástupkyně navrhovala obžalovanému 15 let vězení, obhajoba ve spodní třetině trestní sazby, což je pět až sedm let. Soud nevyhověl návrhu státní zástupkyně, aby obžalovaný byl po vypršení trestu umístěn do zabezpečovací detence. "Neshledali jsme pro to zákonné předpoklady," uvedl Pachner. Za dostačující považuje ústavní léčbu, jak to navrhoval znalec. Předchozí léčba podle znalce selhala, když obžalovaný přestal brát pilulky na utlumení sexuálního puzení. Dokud dostával medikamenty injekčně u lékaře, tak fungovala.

Státní zástupkyně dnes kritizovala nastavený systém v ČR, neboť si obžalovaný mohl založit spolek s činností zaměřenou na děti. Označila to za selhání systému. "V tom smyslu, že osoba, která je sexuálním deviantem, si bez dalšího může založit spolek a v podstatě každodenně být v kontaktu s dětmi," řekla novinářům.