Na armádu už se ptal první hejtman. Jsme připraveni, vzkázala Černochová

Černochová konstatovala, že situace na vodních tocích se bohužel vyvíjí podle předpovědi, přesto věří, že na černé scénáře nedoje. Ministerstvo obrany je podle ní každopádně připraveno maximálně pomoci, jakmile to bude potřeba.

"Armáda ČR má v současné době v pohotovosti všechny složky, které jsou zapojeny do Integrovaného záchranného systému, do pohotovosti byl uveden také 15. ženijní pluk, prostředky vzdušných sil a vojenské hasičské jednotky. Dnes ve 13:00 bylo aktivováno operační centrum Velitelství pro operace, které by záchranné a vyprošťovací práce řídilo," uvedla na sociální síti X.

Ministryně sdělila, že vojáci dosud zasahovali na vyžádání zdejšího starosty je ve Strakonicích. Armáda má připravené dva vrtulníky a stejný počet ženijních odřadů s vyprošťovací technikou. "O širším nasazení by musela rozhodnout vláda. V jakém by bylo rozsahu, záleží na vývoji situace. Bude-li to potřeba, využijeme všechny dostupné kapacity a pomůžeme, jak nejlépe dokážeme," dodala Černochová.

O možnosti nasazení armády se u ministryně informoval například moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO). Potvrdil to na odpoledním brífinku, v němž sdělil, že v kraji vyhlásil stav nebezpečí.