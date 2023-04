Na jižní Moravě začaly jezdit cyklospoje včetně nového rychlíku do Břeclavi

Na tomto spoji bude jezdit nový čtyřvozový vlak Moravia, který nabídne dostatek míst pro kola a zároveň je nízkopodlažní. Zpět jede z Břeclavi v 17:36 a posyktuje možnost výletů na Pálavu, do Modrých hor či do Lednicko-valtického areálu, řekl ČTK mluvčí společnosti Kordis JMK Květoslav Havlík.

Vlaky a autobusy jezdí až do konce října. Na železnici mohou cestující využít kromě pravidelných spojů převážející kola ještě expresní vlak z Brna přes Břeclav a Znojmo do Šatova, který je v provozu o víkendech. Na trati mezi Zaječím a Hodonínem budou mít vlaky speciální cyklovozy. A z Tišnova až do Vlkova u Tišnova bude také prodloužený ranní osobní vlak s odjezdem z Brna v 8:53.

Cyklobusy jezdí na linkách, na něž jsou cestující zvyklí už z minulých let. Jde o spoje na pravidelných linkách, které mají buď držák pro pět kol, nebo vlek pro převoz 20 kol. Jejich seznam je na webu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Cestující si musejí ověřit, které spoje mohou převážet kola. "Oblíbenou je linka z Brna až do Národního parku Podyjí. Autobus pouze ve Znojmě změní číslo linky na 817, cestující nemusí přestupovat a mohou vystoupit v Čížově či Vranově nad Dyjí," řekl Havlík.

Jízdenky na kola si lze koupit jak v papírové podobě, tak přes aplikaci Poseidon. Jednorázová jízdenka na čtyři hodiny stojí 40 korun, celodenní 80 korun, v aplikaci 70 korun. Levnější jízdenku lze koupit pro cestu nejvýše do tří zón.