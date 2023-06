Navrátilová získala medaili od Senátu. Vystrčil ocenil její odvahu a výkony

Vystrčil se rozhodl Navrátilovou ocenit za skvělé výkony a odvahu být sama sebou. "Martino, Vy jste měla sílu a odvahu rozbít klec, vyletět z ní ven a tím jste získala svobodu. Stala jste se nejlepší tenistkou na světě, přitom jste trpěla, trpěla také rodina, ale šla jste si za svým. Když si jdete za svým, někdy musíte i trpět, to bychom si měli pamatovat," řekl.

Předseda Senátu ocenil její otevřenost i fakt, že bývalá veleúspěšná tenistka pomáhá slabým a zranitelným. "Jste odvážná a nikdy se nevzdáváte. V životě, stejně jako na tenisovém kurtu," dodal.

Sportovkyně v děkovné řeči uvedla, že dodnes lituje toho, že musela emigrovat z tehdejšího Československa. "Ocenění si moc vážím, protože jsem se vždycky snažila reprezentovat tu svou vlast dobře, tak se budu stále snažit správně reprezentovat a dělat správné věci," podotkla. "Děkuji za stříbrnou medaili, i když já jsem teda většinou zvyklá na zlatou," dovolila si zavtipkovat.

Navrátilová strávila během tenisové kariéry 331 týdnů na čele světového žebříčku a vyhrála celkem 59 grandslamových titulů. Po jednom z velkých turnajů, konkrétně šlo o US Open, se v září 1975 nevrátila domů a požádala o politický azyl. V roce 1981 získala americké občanství, o sedmadvacet let později jí bylo navráceno i to české.