Ne znamená ne. Vláda schválila změnu definice znásilnění

Tato úprava by měla ovlivnit také pohled soudů na sexuální aktivity s dětmi mladšími 12 let. V tiskové zprávě to uvedla Česká pirátská strana.

Pokud novela projde celým legislativním procesem, soudy budou vždy považovat takové činy za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv za méně závažné pohlavní zneužití. Informaci o schválení novely poskytli Piráti v tiskové zprávě.

Novelou se mění princip na zásadu "ne znamená ne". Nesouhlas může být vyjádřen nejen slovně, ale také gestem, pláčem nebo zaujetím obranné pozice.

Zohledňuje se též bezbrannost oběti, kdy ta není schopná vyjádřit nebo formovat svou vůli z určitých objektivních důvodů, jako jsou nemoc, spánek, duševní porucha, silná opilost, spoutání či zdravotní postižení.

Ministerstvo spravedlnosti zdůvodnilo volbu tohoto konceptu tím, že lépe reflektuje situace, kdy pachatel neaktivně nerespektuje postoj oběti k sexuálnímu jednání, a je tudíž považován za vhodnější v trestním právu.