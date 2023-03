Nediktujeme ceny produkovaných komodit, jsou dané burzou a trhem, hájí se zemědělci

"Dnes už není vůbec žádný důvod, aby šly ceny potravin nahoru, naopak už by měly zlevňovat a inflaci tlumit. Ceny obilí, řepky, energií i nafty jdou dolů," řekl předseda Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Václav Bulín. Na ceny potravin podle něj zemědělci nemají žádný vliv. "Ovlivňují ji obchodníci. Prodáváme třeba litr mléka za 13,24 koruny s tukem přes čtyři procenta, ale v krámech stojí mléko do 3,5 procenta tuku 30 nebo 32 korun. U koho zůstává ten zbytek peněz? Obchodníkům se zalíbilo tvořit miliardové zisky a ještě brečet, že za to vůbec nemohou," řekl předseda Zemědělského družstva Mladotice Tomáš Polcar. Podle něj jsou ceny dané burzou.

Farmáři sledují informativní ceny na burze MATIF, které jim ale nemusí zpracovatel nebo obchodník zaplatit. "Nefunguje to tak, že bych měl na skladě úrodu, vymyslel si částku, která by se mi rentovala, a za tu prodám. Takhle to nechodí u žádné komodity z prvovýroby, ať už je to mléko, maso nebo obilí," uvedl Polcar. A farmář nemůže maso nebo mléko někde nechat a počkat dva měsíce, až bude dobrá cena, podotkl.

"Od poloviny října nám výkupní ceny pšenice, ječmene a řepky, které dostáváme, trvale padají. Nejlépe na tom byli ti, kteří prodali hned po sklizni," řekl Bulín. V posledních dnech se podle něj cena řepky propadne za den i o desítky eur. "Nezažil jsem to za celou moji dlouhou kariéru, podobně je to s pšenicí," uvedl. Kromě propadu cen je problém i velmi silná koruna.

Například pšenice se po žních prodávala za 8200 Kč za tunu, teď je 6000 Kč/t. Cena ječmene klesla z 8600 Kč na současných 4900 Kč/t. Řepka je na 12.500 Kč/t, přitom po sklizni to bylo až 19.000 Kč. Podle Bulína může farmář, který má sklady, dostat při prodeji většího objemu nejvíc jednotky korun navíc. "Na tuně řepky jsem teď usmlouval 20 korun. To je tedy ten náš 'diktát' cen," podotkl.

O rentabilitě rostlinné výroby se teď podle Polcara mluvit nedá. "Za dusíkatá hnojiva na loňskou vegetační sezonu jsme platili meziročně třikrát až čtyřikrát víc," řekl. O vyšší desítky procent se zvýšila cena osiv, dramaticky zdražily náhradní díly strojů, nafta stála loni až 45 Kč/l. Dále jdou nahoru mzdy, ceny servisu strojů. "Náklady stoupaly všechny, nic se nezlevnilo. Žádná cena nezůstala na úrovni roku nebo dvou zpět," dodal Bulín.