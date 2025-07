Umělá inteligence proniká do všech oblastí života. V jednom sektoru ale pracovníci nadšením neoplývají

Za poslední dekádu bylo do různých technologií – od robotických opylovačů přes chytré půdní senzory až po rozhodovací systémy založené na umělé inteligenci – investováno přes 200 miliard amerických dolarů. V Austrálii se však ukazuje, že klíčem k úspěchu není jen samotná inovace, ale i její schopnost přizpůsobit se reálným podmínkám farmářského života.

Výzkumný tým projektu Foragecaster, podporovaného Univerzitou technologickou v Sydney a organizací Meat and Livestock Australia, uskutečnil více než 35 rozhovorů s australskými farmáři. Z nich vyplývá, že mnozí zemědělci mají promyšlený názor na to, co jim technologie může přinést – a také co jim vzít.

Jedna z klíčových výpovědí farmářů zní: „Shit in, shit out.“ Tato drsnější verze známého rčení „garbage in, garbage out“ odráží zásadní pochybnosti o kvalitě dat, která pohánějí algoritmy. Farmáři se obávají, že pokud modely vznikají na základě nepřesných, příliš obecně formulovaných nebo nesmyslných vstupů, nemohou vést k užitečným výstupům.

Druhá často zaznívající fráze je „více automatizace, méně funkcí“. Mnoho farmářů touží po jednoduchých a spolehlivých nástrojích, které jim ušetří práci, nikoliv po složitých systémech plných funkcí, které nikdo nechce nebo jim nerozumí. Tato touha má kořeny v historii australského zemědělství, kde se inovace často rodily z nutnosti nahradit chybějící pracovní síly jednoduchými, ale účinnými řešeními – od větrných čerpadel přes ploty až po ikonického ovčáckého psa.

V podobném duchu farmáři vzpomínají i na technickou klasiku, jakou byl Suzuki Sierra Stockman – malý, robustní a jednoduchý terénní vůz, který se ve 20. století stal nedílnou součástí australských farem. Jedna respondentka výzkumu popsala, jak s tímto vozem dokázala nahradit koně při třídění dobytka. Suzuki se tak stalo příkladem technologie, kterou si farmáři přetvořili podle svých potřeb.

Výzkum naznačuje, že budoucnost digitálních nástrojů v zemědělství bude záviset právě na této schopnosti přizpůsobení. AI může najít své místo na farmě – ne jako složitý nástroj řízený z kanceláře, ale jako spolehlivý, přehledný pomocník, kterému budou farmáři rozumět a důvěřovat mu.

Zásadní roli zde hrají senzory, které již dnes sbírají data o půdě, vlhkosti nebo hmotnosti dobytka. Čím více relevantních a přesných dat dokáže AI zpracovat, tím užitečnější může být její výstup. Ale pokud bude příliš závislá na nepřehledných systémech nebo pokud se nebude držet reality australských pastvin, zůstane spíše kuriozitou než nezbytným nástrojem.

V současnosti tedy australské farmy zůstávají opatrně otevřené vůči novým technologiím. Farmáři neodmítají AI jako celek – naopak, mají chuť ji využívat, pokud splní jejich klíčové požadavky: jednoduchost, spolehlivost, průhlednost a účelnost. Bez těchto vlastností však riskuje, že skončí jako další přehypovaná vize bez skutečného dopadu.

Jak ukazuje výzkum, úspěch technologií v zemědělství nebude určován pouze jejich výkonem nebo složitostí, ale především tím, jak dobře zapadnou do každodenní reality života na farmě.