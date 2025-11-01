Vzpoura proti Bruselu: Polsko, Maďarsko a Slovensko odmítají zrušit zákaz dovozu ukrajinského zboží

Polsko, Maďarsko a Slovensko otevřeně vzdorují snahám o normalizaci obchodních vztahů, protože odmítají zrušit své jednostranné zákazy na dovoz ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů. K tomuto vzdoru dochází právě ve chvíli, kdy v platnost vstoupila nová, revidovaná obchodní dohoda Evropské unie s Kyjevem. Tyto národní zákazy jsou v rozporu s pravidly jednotného trhu EU, která zakazují vnitrostátní obchodní překážky.
Evropská komise se odmítla kategoricky vyloučit, že by proti těmto třem zemím zahájila právní kroky. Zástupce mluvčího Komise, Olof Gill, ve čtvrtek uvedl, že nevidí „žádné ospravedlnění pro udržování těchto národních opatření“. Nová obchodní dohoda má přitom řešit obavy členských států z negativního dopadu přílivu ukrajinského dovozu.
Komise hodlá „zintenzivnit kontakty“ s neústupnými vládami. Na přímou otázku, zda Komise vyloučila zahájení řízení pro porušení Smlouvy, Gill odpověděl, že „všechny možnosti jsou na stole“.
Tento vzdor podtrhuje, jak politicky citlivým se stal obchodní vztah EU s Ukrajinou. Hlavní města de facto vyzývají Brusel, aby si vybral mezi prosazováním obchodního paktu s Kyjevem a zachováním dobrých vztahů se členskými státy.
Brusel se doposud zdráhal jednat, protože doufal, že aktualizovaná obchodní dohoda (schválená 13. října) učiní národní zákazy nadbytečnými. Zdroje z jednání naznačují, že v neochotě jednat hraje roli i politika. Zahájení soudního sporu proti Polsku by mohlo narušit vztahy s proevropskou vládou Donalda Tuska. Zároveň by postihnutí pouze Maďarska a Slovenska mohlo být vnímáno jako dvojí metr.
Vláda v Polsku potvrdila, že její omezení „nejsou automaticky zrušena“ novou dohodou EU a zůstávají v platnosti. Podobně maďarský ministr zemědělství István Nagy oznámil, že Budapešť zachová svou národní ochranu, a obvinil Brusel z „upřednostňování ukrajinských zájmů“. Slovenský ministr zemědělství Richard Takáč prohlásil, že záruky v nové dohodě „nejsou dostatečně silné“ pro ochranu místních producentů, čímž naznačil, že Bratislava bude postupovat stejně.
Tato situace sice poskytuje Ukrajině stabilnější rámec pro export po dočasné liberalizaci obchodu z roku 2022, ale zároveň odhaluje vážné napětí mezi závazky EU vůči Kyjevu a ochranou zemědělských trhů členských států.
Související
V Polsku zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na explozích plynovodů Nord Stream
Startovaly z jiného místa, místo zbraní měly nádrže. Ruské Drony v Polsku nebyly omylem, tvrdí Sikorski
Polsko , obilí, pšenice , zemědělství , Slovensko , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Vzpoura proti Bruselu: Polsko, Maďarsko a Slovensko odmítají zrušit zákaz dovozu ukrajinského zboží
před 2 hodinami
AP: CIA chtěla naverbovat Madurova pilota, aby USA pomohl s jeho svržením
před 3 hodinami
Trumpova frustrace stoupá. Už toho má dost, zní z Bílého domu
před 5 hodinami
Přišli o příbuzné i naději. Lidé v Gaze už příměří nevěří
před 6 hodinami
Změny počasí jsme dodnes nezastavili. Klimatická krize se ve všech ohledech zhoršila
před 8 hodinami
COP30 je za dveřmi. Rozhodne se na něm, jak budou lidé vzpomínat na světové lídry
před 9 hodinami
Maduro žádá Putina a Čínu o pomoc proti Trumpovi
před 11 hodinami
Nepotřebujeme peníze, ale jídlo a vodu, zní z hurikánem zničené Jamajky
před 12 hodinami
Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině
před 14 hodinami
Meteorologové slibují typické podzimní počasí během víkendu
včera
Metro čeká další víkendová výluka. V neděli se posílí náhradní doprava
včera
Náhlá smrt zasáhla české dostihy. Zemřel Pavel Složil, byl druhý na Pardubické
včera
Hradba 2025. Armáda na největším cvičení prověří obranyschopnost
včera
Zemřel ruský herec Gennadij Nazarov, představitel vojáka Čonkina v Menzelově filmu
včera
Svět už nebude stejný jako dřív. Čína dožene USA a Rusko v oblasti, která vždy budí obavy
včera
Cíle Babišovy vlády odhaleny. Vrátí se EET či slevy v dopravě, změny i u důchodů
včera
Superdávka se po měsíci dočkala kalkulačky. Lidem pomůže zjistit, zda mají nárok
včera
Maďarské povstání 1956. Diktatura nebyla vůlí lidu, importovali ji Sověti, říká Bílý
včera
Babiš už se sešel se šéfem NATO. Známe se roky, připomněl lídr ANO
včera
Policie odhalila převaděče migrantů do Německa. Hrozí jim až osm let
Více než deset osob z Česka i ze zahraničí obvinila policie v případu převozu nelegálních migrantů do Německa. Dva lidé budou čekat na rozsudek ve vazbě. Obviněným hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.
Zdroj: Jan Hrabě