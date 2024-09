Neodevzdám zemi levici. Fiala se chce kvůli situaci u Pirátů sejít s Bartošem

Bartoš na Facebooku uvedl, že na schůzku přinese seznam věcí, které je potřeba změnit, aby vládní spolupráce dávala smysl i voličům Pirátů. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) očekává, že se bude situace u Pirátů probírat také na koaliční úrovni, ale nechce Bartošovi vzkazovat nic přes média.

"Mám jasnou představu, co je třeba udělat, abychom voličům ukázali, že plníme své sliby a pracujeme pro ně. Nehodlám odevzdat naši zemi levici a populistům. Nejdříve však chci o těchto otázkách diskutovat s kolegy v ODS, Spolu a ve vládě," poznamenal Fiala.

Krajské volby, které se konaly nedlouho po záplavách, jasně ovládlo opoziční hnutí ANO, které zvítězilo v deseti z třinácti krajů. V Jihočeském, Jihomoravském a Libereckém kraji uspěly vládní strany s dosavadními hejtmany. ANO získalo 292 zastupitelů, druhá ODS 106 mandátů, třetí STAN 73.

Fiala dodal, že "v těchto dnech vedu důležitá jednání o současné situaci, mimo jiné se zítra ráno sejdu s Ivanem Bartošem, abychom probrali digitalizaci stavebního řízení a stav v pirátské straně." Bartoš schůzku potvrdil na svém Facebooku s tím, že přinese seznam věcí, které musí fungovat jinak, aby spolupráce s vládou dávala smysl i pro jejich voliče.

Republikové předsednictvo Pirátů na základě výsledků v krajských a senátních volbách rezignuje na své funkce ve vedení strany. Kromě předsedy Ivana Bartoše i místopředsedkyně a poslankyně Klára Kocmanová, europoslankyně Markéta Gregorová a zastupitelka obce Krnsko Dominika Poživilová Michailidu.

Místopředsedkyně Pirátů Jana Holomčík Leitnerová podala rezignaci již dříve během včerejšího dne, ve vedení skončí posledního září. Předsednictvo bylo zvoleno v lednu tohoto roku, nové vedení strany si členové Pirátů zvolí 9. listopadu.

"Vedl jsem Pirátskou stranu bezmála 15 let a od té doby jsme od party dobrovolníků došli až do českého a Evropského parlamentu a do vlády. Naši lidé se vždy snažili ve všech patrech politiky odvádět dobrou práci pro lidi a dodávali reálná zlepšení. Přesto se nám ji opakovaně nepodařilo obrátit ve slušný volební výsledek," uvedl Bartoš v tiskové zprávě.

"I když celostátní preference přisuzují opakovaně Pirátům solidní podporu, série neúspěchů Pirátů v posledních dvou volbách je pro mě osobně velkou ránou a zároveň zprávou, že je potřeba nový vítr ve vedení strany. Proto jsem se rozhodl rezignovat na post předsedy a v nadcházející volbě se o tento post ucházet nebudu," dodal.