NERV: Vládní balíček pomůže veřejným financím, nutné jsou ale další změny

Národní ekonomická rada vlády (NERV) předloží ve středu večer kabinetu k diskusi seznam opatření, která by přispěla ke snížení deficitu státního rozpočtu. ČTK to sdělili zástupci NERV. Podle dřívějších informací médií návrh obsahuje více než dvě desítky opatření, která by v úhrnu mohla vést k úsporám až 200 miliard korun.