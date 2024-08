Neurochirurgové ve FN Brno úspěšně provedli unikátní operaci mozku malého Olivera

Fakultní nemocnice Brno rozdala do jiných krajů ze svých rezerv všech sedm boxů vakcíny Pfizer proti nemoci covid-19. Poslala je do Prahy, Pardubic, Hradce Králové nebo Olomouce, řekla dnes ČTK mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Podle ní má kraj očkované větší procento seniorů než jinde, proto by vakcíny z rezervy měly přispět k narovnání stavu.