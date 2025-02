Trump uvalí cla i na dovoz z Evropské unie

Průzkumům před podzimními parlamentními volbami nadále vévodí opoziční hnutí ANO. Podle lednového šetření agentury STEM pro stanici CNN Prima News by jej volilo více než 35 procent lidí, kteří by se dostavili k urnám. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo šest kandidujících subjektů.