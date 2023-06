Odboráři chystají protest proti vládě. Vadí důchodová reforma i úsporný balíček

KOVO předem avizovalo středeční tiskovou konferenci na webu i na sociálních sítích s tím, že se odboráři budou věnovat konsolidačnímu balíčku a představí plánovanou protestní akci proti krokům vlády Petra Fialy (ODS).

Odboráři prosazují odchod lidí z rizikových povolání do předčasného důchodu bez postihu. Důchodový věk by se podle nich neměl zvyšovat nad 65 let. "Pokud se ještě objeví v parametrech, že lidé mohou do předčasného důchodu až po 40 odpracovaných letech, tak je to pro nás nepřijatelné," řekl předák svazu Roman Ďurčo.

Protestovat se má také proti úspornému balíčku, jehož cílem je snížení rozpočtového deficitu. "Některé připravované parametry jsou pro nás rovněž nepřijatelné," dodal Ďurčo. V Ostravě počítá s účastí tří tisícovek osob.

OS KOVO je největší odborovou organizací v ČR, která sdružuje více než 80 000 členů. Za hlavní cíl si dává prosazování důstojných pracovních a sociálních podmínek a obhajobu zájmů členů svazu.