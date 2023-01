Ode dneška se nesmí zveřejňovat volební průzkumy kvůli volbám prezidenta. Kde dostanete hlasovací lístky?

Překračovat hranice Ruska motorovým vozidlem by od 1. března mohli pouze ti, kteří o to dopředu zažádají, přičemž úřady by registraci mohly zamítnout. Podle serveru RBC to předpokládá novela silničního zákona, kterou v pondělí schválila v prvním čtení Státní duma, tedy dolní komora ruského parlamentu.