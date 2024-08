ODS zahájila horkou fázi kampaně do senátních voleb. Fiala připomněl význam demokratického zřízení

Premiér Fiala připomněl kontroverze provázející vznik Senátu ČR v roce 1996 a dodal, že za jeho existencí vždy stál. „Senát v uplynulých desetiletích jasně prokázal svou důležitou roli v našem ústavním systému,“ prohlásil.

Varoval před hrozbou nástupu extremistických a populistických stran, která podle něj není vůbec marginální. „Extremisté a populisté nabývají na síle v mnoha zemích Evropy. Spojují se proti demokratickým stranám, snaží se získat svůj podíl na moci všude, kde to jde,“ vylíčil.

„Vzpomeňme si na zápas naší společnosti o to, abychom ve svobodě a demokracii, v tržním systému, mohli žít. Stojí to obrovské úsilí. Přijít o to všechno je ale snadné, a jde to bohužel velmi rychle. Musíme dělat všechno proto, aby Senát i nadále byl tou pojistkou demokracie,“ zdůraznil Fiala.

Připomněl také, že vítězové letošních senátních voleb budou mít mandát až do roku 2030. Vyjádřil naději, že se do Senátu dostane co nejvíce kandidátů, které nominovala či podpořila ODS nebo koalice SPOLU.

Cílem ODS je podle Fialy dostat co nejvíce mandátů, udržet nejsilnější poslanecký klub a obsadit funkci předsedy horní komory parlamentu. „Do podzimních voleb … vysíláme celkem šestnáct kandidátů. Šest za Občanskou demokratickou stranu, pět za naše uskupení SPOLU a pět v dalších koalicích,“ vyčíslil.

Současný předseda Senátu Miloš Vystrčil vystoupil hned po předsedovi vlády, načež vyjmenovával hlavní role instituce. „Je rádcem, to znamená, že se vyjadřuje k zákonům a říká, co si myslí, že je nebo není dobře. Říká to vládě, říká to Poslanecké sněmovně,“ popsal.

„Pokud máte dobře radit, tak potřebujete zkušené lidi, kteří mají zkušenosti z regionů, kteří mají zkušenosti z krajů, z různých oblastí našeho života,“ dodal.

Podle Vystrčila je Senát také strážcem, „aby nedošlo k principům, na kterých je demokracie postavená“.

Za ODS budou kandidovat následující jména:

Chomutov – Jiří Kulhánek

Rokycany – Pavel Karpíšek

Domažlice – Vladislav Vilímec

České Budějovice – Zbyněk Sýkora

Praha 8 – Vladimíra Ludková

Praha 2 – Eva Zažímalová

Litoměřice – Ladislav Chlupáč

Teplice – Hynek Hanza

Jablonec nad Nisou – Vít Němeček

Mladá Boleslav – Raduan Nwelati

Benešov – Zdeněk Hraba

Chrudim – Jan Tecl

Náchod – Martin Červíček

Svitavy – Michal Kortyš

Břeclav – Rostislav Koštial

Prostějov – Milada Sokolová