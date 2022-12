Otevřené obchody na Silvestra a Nový rok 2023: Kdy a kam zajít na nákup?

Ve věku 93 let zemřela někdejší významná americká televizní moderátorka Barbara Waltersová. Oznámila to v noci na dnešek stanice ABC News, kde Waltersová pracovala. Novinářka proslula televizními rozhovory s vlivnými osobnostmi a celebritami. V 70. letech minulého století se stala první moderátorkou večerních televizních zpráv ve Spojených státech. Zemřela v pátek ve svém domě v New Yorku.