Pavel jako třetího kandidáta na ústavního soudce navrhne profesora Wintra

Za péči o domácí mazlíčky jsou Češi ochotni zaplatit i několik tisíc korun, nejoblíbenější jsou psi a kočky, následují hlodavci a rybičky. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci. Podle nich je velký zájem i o agamy, chameleony nebo suchozemské želvy. Seznámit se s novinkami v oblasti krmiv či doplňků mohou zájemci ode dneška na veletrhu For Pets, který v letňanském areálu PVA Expo Praha potrvá do neděle.