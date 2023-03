Pavel navrhne na ústavní soudce kandidáty, o nichž nebude pochybovat

Pavel zopakoval, že postup výběru bude průhledný. "Oslovil jsem široké spektrum právnických institucí, aby nominovaly vhodné kandidáty," uvedl. Připomněl také, že s výběrem kandidátů mu bude pomáhat skupina odborníků. "Celý proces budu průběžně a velice pečlivě sledovat a aktivně se ho také od počátku účastním. Nakonec vám navrhnu pouze takové kandidáty, s jejichž kvalitami budu sám naprosto souznít," zdůraznil prezident.

S žádostí o návrhy kandidátů se Pavel obrátil na 23 institucí, aby mu předložily kandidáty na nové ústavní soudce. Nominanty bude posuzovat sedmičlenný konzultační panel, který vede ústavní právník Jan Kysela. Ústavní soudce Pavel jmenuje ve chvíli, kdy bude panovat shoda mezi Senátem a prezidentovým konzultačním panelem.

Kandidáty bude panel posuzovat na základě několika kritérií. Obsahovat budou profesní zkušenost, převahu by měli mít soudci obecných soudů a akademici, doplnit je mají i další profesionálové. Dalším kritériem bude odbornost, a to nejen v ústavním, případně mezinárodním a evropském právu, ale i v občanském, trestním nebo správním právu. Pavel už dříve podotkl, že hodlá zohlednit i hodnotovou orientaci a světonázor.

Tento týden Pavel v principu nevyloučil, že by se ústavními soudci mohli stát i lidé z prostředí politiky. Domnívá se, že by to mohlo Ústavnímu soudu spíše prospět než uškodit. Média v posledních dnech spekulovala o tom, že by na ústavního soudce mohl být navržen dlouholetý poslanec Marek Benda (ODS).

Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident se souhlasem Senátu na dobu deseti let, přičemž opakování mandátu ústava nezakazuje. Už k 3. květnu skončí mandát trojici Milada Tomková, Jaroslav Fenyk a Jan Filip. Následně končí 4. června Vladimír Sládeček, 6. srpna předseda soudu Pavel Rychetský, o den později Ludvík David a 26. listopadu Radovan Suchánek.