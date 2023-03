Pavel podepsal uzákonění vzniku České komory zeměměřičů a sjednocení pravomocí dozorových úřadů

Zeměměřičská komora má udělovat autorizaci pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu katastru nemovitostí, zejména geometrického plánu nebo dokumentace o vytyčení hranice pozemku, činností využívaných ve výstavbě a pro státní mapy. Udělovat bude oprávnění "autorizovaný zeměměřický inženýr".

Autorizaci získají podle návrhu zeměměřiči nejméně s pětiletou praxí po složení zkoušky, komora by je zapsala do rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů. Komoru se sídlem v Praze povede podle předlohy představenstvo volené jejím sněmem, bude mít dozorčí a autorizační radu. Za disciplinární provinění by mohla komora uložit mimo jiné pokutu do výše 50.000 korun nebo odebrat autorizaci.

Ustavení komory iniciovala Asociace podnikatelů v geomatice s podporou České komory architektů, Ředitelství silnic a dálnic ČR či Správy železnic. Vznik nové profesní organizace podpořilo ministerstvo pro místní rozvoj.

Vládní novela také předpokládá to, že nově budou poskytovat geografická data úřadu všechny orgány veřejné moci a naopak k nim budou mít všechny tyto instituce přístup zdarma. "Cílem je vytvořit předpoklady pro další rozvoj geograficky orientovaných informačních systémů veřejné správy," uvedla vláda ve zdůvodnění novely. Zeměměřičský úřad tak má podle vlády přijít na příjmech přibližně o pět milionů korun ročně. Náhradu stát očekává v přínosech, které by měl mít například zdaněním činností soukromníků, u kterých se využití geoprostorových informací kladně projeví na jejich příjmech. Náklady se sníží i tím, že úřad nebude muset tyto údaje spravovat zvlášť pro jiné úřady.

Prezident Pavel podepsal sjednocení pravomocí dozorových úřadů

Pravomoci dozorových úřadů nad trhem s takzvanými harmonizovanými výrobky se sjednotí. Počítá s tím nový zákon, který dnes podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Harmonizované výrobky jsou zbožím, na které se vztahují evropské předpisy pro jejich uvádění na trh a tyto předpisy platí pro všechny státy unie. Obecně se to týká výrobků, jejichž účel užívání může být nebezpečný.

Evropské předpisy se vztahují na širokou škálu zboží, například na osobní ochranné pomůcky, elektrické vodiče, stavební materiály, ale třeba i hračky. Senát reagoval úpravami na skutečnost, že se během projednávání návrhu zákona o dozoru nad trhem s výrobky změnily zákony o obalech a o ochraně spotřebitele. Některé části nyní projednávaného návrhu zákona by proto nebylo možné využít, pozbyly smyslu. Vláda doručila předlohu do Sněmovny v prosinci 2021, prvním čtením prošla loni v dubnu a poslanci ji poprvé schválili letos v lednu.

Senát ji však poslancům vrátil s pozměňovacím návrhem. Návrh reagoval na to, že se během projednávání ve Sněmovně změnily některé související zákony, a bylo proto nutné předlohu podle nich upravit.

Návrh zákona počítá se zřízením ústředního styčného úřadu, který by měl vzniknout pod ministerstvem průmyslu a obchodu. Na starosti by měl mít hlavně koordinaci spolupráce mezi jednotlivými úřady a další administrativu, jako je třeba zpracovávání strategie dozoru nad trhem. Dozorové orgány, kam zákon pevně řadí například Českou obchodní inspekci, krajské hygienické stanice, ministerstvo dopravy nebo například Státní úřad pro kontrolu léčiv, pak budou moci po firmách vyžadovat informace o dodavatelském řetězci nebo o podrobnostech distribuční sítě.

Dozorové úřady budou moci také požadovat mimo jiné informace vedoucí ke zjištění vlastnictví internetové stránky, pokud to souvisí s předmětem dozoru. Úřady budou pro svůj dozor oprávněny použít jakoukoliv informaci, dokument, zjištění, prohlášení nebo jakýkoliv poznatek související s předmětem dozoru, a to bez ohledu na formát a nosič, na kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Všem dotčeným orgánům dozoru dává zákon shodné právo zakázat dodání výrobku na trh.

Předloha stanoví i povinnost používat evropský informační a komunikační systém pro dozor nad trhem pro účely výměny informací o kontrolách. Stanoví i jednotný způsob výměny informací a jejich základní rozsah.