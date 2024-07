Pavel potvrdil jednomyslnou shodu na znění deklarace summitu NATO

Pavel je přesvědčen, že na deklaraci panuje jednomyslná shoda. "Nejenže poukazujeme na to, že Rusko je nejurgentnější hrozbou pro nás všechny, ale i na to, že je potřeba nadále podporovat Ukrajinu, a to tak dlouho, jak to bude potřeba," řekl podle zpravodajky agentury TASR.

Prezident podotkl, že pokud nedojde k neočekávanému vývoji, bude slovo "nezvratná" v textu deklarace. "Je to důležité, protože pro ukrajinské občany a ozbrojené síly je mimořádně důležité si udržovat vysokou morálku. A na to potřebují perspektivu. Ta je daná tím, že proces bude označen za nezvratný," vysvětlil.

Z projevu amerického prezidenta Joea Bidena jej zaujalo několik silných prohlášení směrem k Ukrajině. Pavel ocenil zejména oznámenou dodávku systémů protivzdušné obrany. V té souvislosti zmínil, že je třeba posílit i protivzdušnou obranu východního křídla NATO.

USA a několik dalších členských zemí NATO poskytnou Ukrajině v nadcházejících měsících desítky systémů protivzdušné obrany. Vyplývá to z nové dohody, o které informuje agentura AP. Dohodu v úterý na úvod washingtonského summitu oznámil americký prezident Joe Biden.

Ze společného prohlášení několika zemí vyplývá, že Německo a Rumunsko uvolní další baterie systémů Patriot, zatímco Holandsko s dalšími spojenci poskytne komponenty k vytvoření jedné další baterie. Itálie předá Kyjevu systém SAMP-T. Kanada, Norsko, Španělsko či Velká Británie poskytnou další obranné systémy, například NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS či Gepard.

Letošní summit NATO se koná od úterý do čtvrtka v americkém Washingtonu a je posledním za vedení současného generálního tajemníka Jense Stoltenberga. Hlavním tématem setkání lídrů členských států aliance je podpora Ukrajině, která již přes dva roky čelí plnohodnotné ruské invazi.

Česko na summitu reprezentuje delegace, kterou tvoří prezident Petr Pavel, ministryně obrany Jana Černochová (ODS), šéf diplomacie Jan Lipavský (Piráti) a náčelník armádního generálního štábu Karel Řehka.