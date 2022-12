Pekarová Adamová v dopise žádá Bělorusko o propuštění Losikové

Losiková byla zadržena v říjnu, její manžel už je ve vězení více než dva roky a v prosinci 2021 byl odsouzen na 15 let. Mají spolu dceru Paulinu, která se podle šéfky Sněmovny prakticky stala sirotkem.

Pekarová Adamová iniciovala dopis předsedovi Sněmovny reprezentantů Národního shromáždění Běloruska Vladimiru Andrejčenkovi. Pod dopis se podepsaly i šéfky zákonodárných sborů Belgie, Kypru, Litvy, Polska a Slovinska. Dopis byl odeslán den před Mezinárodním dnem lidských práv, který připadá na 10. prosince. Toho dne byla v roce 1948 Valným shromážděním OSN přijata Všeobecná deklarace lidských práv.

"Jediným proviněním Darji Losikové přitom bylo, že se v rozhovoru pro polskou televizi zastávala svého neprávem vězněného manžela. Kvůli tomu jí teď hrozí obvinění z podpory extremistické činnosti," píše se v dopise. Běloruské úřady podle zákonodárců nezajistily Losikové spravedlivý proces, důvody jejího zadržení jsou navíc stále nejasné a informace o jejím zdravotním stavu kusé.

"Jako zákonodárkyně demokratických zemí máme morální povinnost dbát na dodržování základních lidských práv. Zadržení Darji Losikové demonstruje flagrantní porušení těchto práv. Požadujeme tedy její okamžité propuštění," uvedla šéfka dolní komory českého Parlamentu. "Přistupujeme k vám nejen jako političky, ale také jako milující manželky, matky a dcery, které jsou s Darjou solidární," dodala.

Během své březnové návštěvy Prahy Losiková v rozhovoru s ČTK mimo jiné o situaci ve své zemi uvedla: „Myslím, že se Bělorusové začali méně bát. Protože už je to skoro jedno, jestli něco uděláte, nebo ne, tak máte stejnou šanci, že skončíte ve vězení. Tak je lepší něco dělat. Lidé vědí, že to závisí na nich." Svého manžela se snažila všemožně podporovat a ve vězení navštěvovat dvakrát týdně, i když to pro ni znamenalo pokaždé jet 450 kilometrů tam a zase zpátky.