Pekarová čelí hlasování o odvolání z čela Sněmovny. Opozice jí chce vystrojit uličku hanby

EuroZprávy.cz s odvoláním na poslankyni Alenu Schillerovou (ANO) už informovaly o tom, že se hnutí ANO podařilo sehnat osmdesát podpisů k návrhu na odvolání Pekarové Adamové z postu předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Schillerová uvedla, že si dolní komora parlamentu „zaslouží“, aby v jejím čele stál „rovný a korektní“ moderátor politické debaty. „Mimořádná schůze na toto téma je tak neodvratná. Svévolný způsob řízení schůzí, porušování jednacího řádu a upřednostňování stranických zájmů před nestranným výkonem druhé nejvyšší ústavní funkce představují alarmující precedenty,“ popsala.

Pekarová Adamová tehdy na sociální síti X reagovala posměšně. „Bohužel musím konstatovat, že již ukázala, jak si plete ústavní funkce a nově není schopna ani dobře napsat má příjmení. V takovém případě vyčítat někomu nekompetentnost je nanejvýš úsměvné.“ Poslankyně Schillerová totiž zaměnila její příjmení, do dokumentu napsala „Adamová Pekarová“.

Schillerová ve středu označila hlasování za „historický okamžik“. „Pouze podruhé v historii dolní komory má dojít k hlasování o odvolání jejího nejvyššího představitele. A je symbolické, že obě tato hlasování spojuje jedno jediné jméno – Markéta Pekarová Adamová.“

Poslankyně za hnutí ANO si je jistá, že vládní koalice Pekarovou Adamovou podpoří. „Paní Pekarová má totiž to hlavní, co pětikoalice pro své vládnutí potřebuje. Aroganci. Dostatek arogance, aby čtyři roky pomáhala zadupat všechno, co přichází od opozice, i kdyby tím měla porušovat pravidla Sněmovny, a dokonce ohýbat Ústavu,“ shrnula Schillerová.

Na její příspěvek na X reagovala například europoslankyně a bývalá kandidátka na prezidentku republiky Danuše Nerudová (STAN). „Paní Schillerová, s paní Pekarovou Adamovou se občas neshodneme, ale uřídit vaše pomstychtivé chování na úrovni mateřské školy musí být složité. Za zdrcující totiž považuji ten kýbl hnoje, který jste přinesla do české politiky. Stavět uličky hanby je od vás dětinské chování, které předčí i to vaše tajtrlíkování v kostýmu hranolky na TikToku,“ vylíčila.