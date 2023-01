Petra Pavla přivítalo v Brně 6000 lidí, policie musela uzavřít Rooseveltovu ulici

Země Evropské unie by měly brzy vyhradit dalších 500 milionů eur (12 miliard korun) na nákupy zbraní pro Ukrajinu. Novinářům to dnes řekl přední unijní činitel, podle něhož by měli uvolnění v pořadí sedmé půlmiliardové platby z obranného fondu EU schválit v pondělí ministři zahraničí. Sedmadvacítka podle něj také chystá nové sankce proti Rusku, jejichž schválení chce část zemí stihnout do začátku února.