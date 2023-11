Plzeňský hejtman Špoták chce vést Piráty. A sesadit Bartoše

Špoták uvedl, že jeho rozhodnutí kandidovat na předsedu Pirátů bylo motivováno odvoláním Jakuba Michálka z republikového výboru strany. Cílem Špotáka je dosažení většího sjednocení strany a soustředění se spíše na nadcházející volební rok než na vnitrostranické konflikty.

"Už jsem se o tom rozhodoval delší dobu. A toto byl ten poslední impuls. Mám pocit, že vnitrostranicky jsme občas trošku rozkročeni a že tu energii někdy spíš věnujeme vnitrostranickým bojům než tomu, abychom se připravovali na supervolební rok, kdy budou evropské a krajské volby, a na práci pro voliče, a víc se zaměstnáváme tím, že řešíme nějaké vnitrostranické půtky," řekl čtyřicetiletý Špoták.

Současný hejtman Plzeňského kraje je členem České pirátské strany je od roku 2018.

Piráti potřebují sjednotit a oživit svou popularitu

Piráti rozhodli o odvolání Jakuba Michálka ve víkendovém online hlasování Celostátního fóra. Odvolání dopadlo těsným výsledkem, kdy 353 členů bylo pro odvolání a 323 proti. Špoták chce sjednotit stranu a zaměřit se na nadcházející volební rok, protože cítí potřebu obnovy a více sjednocení strany po dlouhém působení Ivana Bartoše na pozici předsedy.

O novém vedení Pirátů bude rozhodnuto na jejich sněmu 13. ledna v Brně. „To oficiální jednání na našem fóru je spuštěno přibližně šest týdnů až dva měsíce před sněmem. O tom se bude diskutovat. Pro nominaci je potřeba získat podporu členů nebo podporu jednotlivých krajů, o kterou v okamžiku, kdy to jednání bude spuštěno, budu postupně žádat,“ uvedl. Případný úspěch a zvolení do čela strany by podle něj nebyl v kolizi s funkcí hejtmana - současný předseda Pirátů Bartoš je zároveň místopředsedou vlády a ministrem.