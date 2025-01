Trump chce získat Grónsko a Panamský průplav. Proč vlastně?

Grónsko, největší ostrov na světě, je autonomním územím Dánska a zároveň členem NATO. Jeho geopolitická poloha mezi USA, Evropou a Ruskem dává tomuto regionu strategickou důležitost, zejména s ohledem na vojenské operace v Arktidě. Navíc Grónsko hostí americkou vojenskou základnu Thule, klíčovou pro severoatlantickou obranu.

Trump zdůrazňuje, že Grónsko má také významné přírodní zdroje, včetně vzácných zemin, uranu, ropy a zemního plynu, které by mohly snížit závislost USA na dodávkách z Číny. Dalším faktorem je změna klimatu, která usnadňuje přístup k těmto surovinám a otevírá nové obchodní cesty v Arktidě. Podle Trumpa je Grónsko klíčové pro „národní bezpečnost“.

Reakce na Trumpovu nabídku odkoupit Grónsko byla především odmítavá. Dánská premiérka Mette Frederiksen označila tento nápad za absurdní a dodala, že Grónsko „není na prodej“. Podobně se vyjádřili i grónští politici, kteří zdůraznili, že jejich budoucnost nespočívá ve spojení s USA.

Panamský průplav je klíčovou dopravní tepnou, která propojuje Tichý a Atlantský oceán. Spojené státy průplav kontrolovaly od jeho dokončení v roce 1914 až do roku 1999, kdy byla správa předána Panamě.

Trump tvrdí, že USA platí za užívání průplavu vyšší poplatky než jiné země, což označil za nespravedlivé. Rovněž vyjádřil obavy z údajného vlivu Číny na průplav, přestože Panamská průplavová správa a panamský prezident tyto obavy odmítli.

Trump naznačil, že by mohl zvážit ekonomické nebo vojenské kroky k opětovnému získání kontroly nad průplavem, což by podle něj mělo posílit americkou ekonomickou a bezpečnostní pozici.

Trumpovy záměry vyvolaly silné mezinárodní odsouzení. Evropská unie, včetně Francie a Německa, zdůraznila, že hranice suverénních států musí být respektovány. Dánská premiérka i grónští politici označili Trumpova slova za neuctivá vůči Grónsku a jeho obyvatelům.

Podobné reakce přicházejí i z Panamy, jejíž představitelé opakovaně prohlásili, že Panamský průplav zůstane plně pod panamskou kontrolou.

Zatímco Trump nabízí málo konkrétních detailů o tom, jak by mohl tyto ambice realizovat, odborníci poukazují na značné právní a politické překážky. I kdyby Grónsko získalo nezávislost, je nepravděpodobné, že by se rozhodlo stát se součástí USA. Podobně by převzetí Panamského průplavu narazilo na odpor nejen Panamy, ale i dalších států závislých na této strategické vodní cestě.

Trumpovy plány nicméně zdůrazňují jeho zaměření na geopolitickou expanzi a ekonomickou dominanci, což u jeho podporovatelů rezonuje, ale u mezinárodních spojenců způsobuje napětí.