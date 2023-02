Počasí opět působí problémy v dopravě. Na D1 uvízly kamiony

V Česku se po středečním sněžení na některých místech vyjasnilo a teploty klesly pod nula stupňů Celsia, meteorologové varují před náledím. Hlavní silnice jsou podle nich ošetřené, na vedlejších by to ale ráno mohlo klouzat, a to zejména v západní polovině Čech. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom dnes ráno informoval na twitteru.