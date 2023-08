Podle Fialy je největší bezpečnostní hrozbou pro Česko ruská imperiální politika

Fiala zdůraznil důležitost pokračování v poskytování civilní i vojenské pomoci Ukrajině a podpory její integrace do Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Zároveň by Česko mělo být připraveno na poválečnou obnovu, pokud by Ukrajina byla napadena. V souvislosti s tím zmínil také energetickou bezpečnost a potřebu přechodu na americké a francouzské palivo v jaderných elektrárnách, což je klíčovým krokem směrem k energetické nezávislosti na Rusku.

Fiala dále upozornil na nutnost zastavení ruských pokusů o obnovu sfér vlivu a zdůraznil, že Česko by mělo prosazovat své obranné zájmy, posilovat spojenecké vztahy a aktivně přispívat k řešení globálních krizí. Ohledně ukrajinského konfliktu uvedl, že situace se nevyvíjí jednoduše a vývoj války ukazuje na její komplikovanost. Některé scénáře naznačují i možnost dlouhodobého zamrzlého konfliktu, což by mělo být zohledněno při strategickém plánování.

Premiér také zdůraznil důležitost udržení české solidarity v souvislosti s pomocí Ukrajině a potřebu změny energetické politiky směrem k nezávislosti na Ruské federaci. K tomu patří odtržení se od ruské ropy a plynu, stejně jako úplný přechod na alternativní zdroje energie. Fiala poznamenal, že současné transatlantické vztahy jsou nejlepší v historii a významné je také posílení obchodní a investiční spolupráce s důvěryhodnými partnery ve světě.

Fiala rovněž míní, že koordinace zahraniční politiky státu je lepší než v minulosti, a poděkoval změně prezidentského vedení za obnovení pravidelných schůzek ústavních činitelů. Energetická nezávislost a ekonomická diplomacie jsou podle něj klíčovými faktory pro bezpečnost a prosperitu země.