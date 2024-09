Rakušané si volí poslance. Poprvé může zvítězit krajně pravicová FPÖ

Hlas může dnes odevzdat téměř 6,4 milionu voličů. Podle průzkumů má šanci na zisk mandátů celkem pět stran. První odhady výsledků se očekávají krátce po uzavření volebních místností.

FPÖ měla v posledních průzkumech 27 procent a vedla před Rakouskou lidovou stranou (ÖVP) o tři procenta. Na třetím místě se umisťovala Sociálnědemokratická strana Rakouska (SPÖ) se zhruba dvacetiprocentní podporou.

Svobodnou stranu, která volby nikdy nevyhrála, ale už několikrát zasedla ve vládě, vede Herbert Kickl, s nímž mají další osobnosti rakouské politické scény problém. Současný kancléř Karl Nehammer (ÖVP) se nechal slyšet, že lidovci by při vstupu do případné koalice s FPÖ požadovali, aby Kickl nebyl kancléřem. Prezident Alexander Van der Bellen ostatně již řekl, že by Kickla kancléřem nejmenoval.

Poslední rakouské parlamentní volby proběhly v září 2019, kdy jasně zvítězila ÖVP, tehdy ještě vedená Sebastianem Kurzem. Získala přes 37 procent hlasů. Druzí skončili sociální demokraté, FPÖ byla třetí s podporou 16,2 procenta. Na mandáty dosáhli také Zelení a strana NEOS.