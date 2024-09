Piráti ve vládě končí, říká Fiala. Bartošovo ministerstvo svěřil Jurečkovi

"Ivan Bartoš mi řekl, že Piráti odejdou z vlády. S tím teď pracuji a podle toho budu postupovat dál," sdělil Fiala po jednání podle ČT24 s tím, že mají následovat koaliční jednání a další kroky, které budou záviset na termínu definitivního odchodu Pirátů. Premiér zdůraznil, že je z kabinetu nikdo nevyhazuje.

Fiala v úterý po schůzce s Bartošem oznámil, že navrhne jeho odvolání z funkcí vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení. Piráti následně na tiskové konferenci deklarovali, že to považují za podraz a vyhazov z vlády.

Premiér po pravidelném středečním jednání kabinetu řekl, že chce, aby se situace do pondělí vyřešila. Jurečkovo řízení resortu pro místní rozvoj by podle něj mělo být krátkodobé, uvolněné místo by měl brzy zaujmout plnohodnotný ministr.

Bartoš dnes jednal s předsedou Starostů a nezávislých Vítem Rakušanem. Politici probrali společné programové priority, s nimiž vstupovali do vlády, například dostupné nájemní bydlení či zákon o podpoře bydlení. "Shodli jsme se, že je obě strany budou prosazovat i nadále. Na rozumných věcech z vládního prohlášení budeme spolupracovat a za pirátské priority bojovat jako doposud," uvedl končící předseda Pirátů.

Bartoš se vyjádřil také k analýze digitalizace stavebního řízení, která se objevila v médiích. Podle jeho slov nejde o analýzu, ale o "pár narychlo spíchnutých bodů" od podřízeného ministra Jurečky. "Do rukou novinářů se dostala fakt bleskově, takže je na místě se ptát, jestli ji už chystali s vědomím, že následně poslouží jako odůvodnění mého 'odejití' z vlády," podotkl.

"Pak jsou v prezentaci věci, které jsou prostě mimo, třeba kolik vývojářů teď na systémech pracuje. Určitě to není pět nešťastníků, kteří jsou na všechno sami. Máme na to desítky lidí a potvrzují to i smlouvy. Sami jsme chtěli doplnit tým pro řízení, jak uvádí prezentace. Stejně tak velkorysých 12 až 18 měsíců na dokončení systémů není realistický odhad. Smysl to dává, pouze pokud se měla prezentace dostat ven," konstatoval.

Bartoš tvrdí, že plán úspěšného dokončení digitalizace znal premiér i další členové vlády. "Důležitější než politikaření bylo pro mě dotáhnout to do zdárného konce, kalkul na druhé straně byl ale prostě jiný – Bartoš musí z kola ven. Stavebnímu řízení to nepomůže," dodal.