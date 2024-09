Zabili jsme pana teroristu, hodnotí Netanjahu smrt Nasralláha. Izrael varoval všechny nepřátele

"Nasralláh nebyl jen další terorista. Byl to pan terorista," prohlásil Netanjahu, podle něhož byla jeho likvidace základní podmínkou pro dosažení cílů, které si Izrael stanovil - bezpečný návrat obyvatel na severu do jejich domovů a změna rovnováhy síly v regionu na několik let.

Podle izraelského premiéra je jasné, že pokud by Nasralláh zůstal naživu, rychle by obnovil schopnosti Hizballáhu. Varoval zároveň všechny nepřátele, kteří útočí na Izrael. "Není místo v Íránu nebo na Blízkém východě mimo dosah dlouhé paže Izraele. Dnes víte, jak pravdivá tato slova jsou," vzkázal.

Úmrtí nejvyššího vůdce libanonského militantního hnutí v sobotu nejprve oznámila izraelská armáda. Později jej potvrdilo samotné hnutí.

"Jeho eminence, spravedlivý vůdce odporu, odešla, aby byla s Alláhem," stálo v prohlášení Hizballáhu na Telegramu. Podle BBC tak hnutí zřejmě potvrdilo, že Nasralláh zemřel při pátečních izraelských náletech na Bejrút. Hnutí slíbilo, že bude pokračovat v boji proti Izraeli, pomoci Gaze a obraně Libanonu.

Izraelská armáda (IDF) už v předchozím průběhu soboty oznámila, že během pátečních náletů na libanonské hlavní město Bejrút zlikvidovala šéfa militantního hnutí Nasralláha. IDF v prohlášení uvedla, že kromě Nasralláha byli zlikvidováni i další velitelé Hizballáhu. "Úder byl proveden, když nejvyšší špičky Hizballáhu byly na velitelství a zabývaly se koordinováním teroristických aktivit proti občanům státu Izrael," sdělila armáda.

Izraelské stíhačky v sobotu večer a v noci na neděli obnovily nálety na cíle Hizballáhu v sousedním Libanonu. Armáda v prohlášení sdělila, že provedla desítky úderů, kdy terčem byla vojenská infrastruktura.