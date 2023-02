Pohonné hmoty v Česku zlevňovaly, nafta je pod 37 korunami

Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se nyní u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 37,64 koruny, v uplynulém týdnu zlevnil o 16 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Pohonné hmoty v ČR zlevňovaly vytrvale od konce loňského října. V prvních dnech letošního roku ceny rostly, následně začaly kolísat. V následujícím týdnu by měly paliva podle analytiků dál zlevňovat, v delším časovém horizontů lze však očekávat růst cen.

Cena nafty tak v současnosti padá ve srovnání s benzinem výrazněji. Podle analytika Purple Trading Petra Lajska k tomu přispěl vývoj na burze v Rotterdamu, kde v posledních dnech mírně zlevnila. "Nafty je totiž v Evropě dostatek díky výrazným zásobám, které starý kontinent vytvářel v minulém roce. Rafinérie se navíc soustředily spíše na naftu, i proto tak cena benzinu padá pomaleji než u nafty," vysvětlil Lajsek a upozornil, že se tak zatím neprojevilo embargo na ruská paliva. Na ceny paliv pozitivně působí také silná koruna.

V příštích dnech by měly paliva podle analytiků dál zlevňovat. "Ceny nafty by mohly dále klesat rychleji, a to z důvodu vysokých zásob v Evropě a také nadprůměrně teplého počasí na evropském kontinentu pro toto roční období," řekl analytik XTB Jiří Tyleček. Důležitou roli spatřuje vedle klesajících velkoobchodních cen také v současném ceně ropy Brent, která nevybočuje z vývoje z posledních týdnů a v nárůstu zásob v USA.

V delším časovém horizontu však analytici očekávají spíše obrat ke zvyšování cen. Upozorňují přitom na zvýšení poptávky a vliv embarga na ruská paliva. "Noví dodavatelé ropy a nafty jistě využijí zvýšení poptávky po jejich produktech a budou tlačit ceny vzhůru," míní šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. V několikaměsíčním výhledu proto očekává zdražení zejména nafty, a to až o jednotky korun za litr.

Nejlevnější benzin natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 37,20 koruny. Nafta je nejlevnější v Ústeckém kraji, litr tam prodávají průměrně za 36,09 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 38,87 koruny. Nafta se tam tankuje za 38,61 Kč za litr.

V meziročním srovnání je nyní benzin o 56 haléřů na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 0,83 Kč na litru méně.