Policisté si mohou zakoupit aplikaci pro zlevněné jízdenky do vlaků ČD za poloviční cenu

Průvodčí bude díky kontrole jízdenek podle Krapince vědět, že se ve vlaku nachází policista a bude ho moci požádat o spolupráci, když ji bude potřebovat. Dosud musel policii přivolat, na příjezd hlídky se čekalo, což podle generálního ředitele způsobovalo zpoždění vlaků. Policisté podle Krapince nejčastěji vyjíždějí k případům, kdy člověk nechce zaplatit jízdné a legitimovat se. Jde podle něj o zhruba 500 případů ročně.

Vondrášek připomněl, že policisté jsou povinni zakročit i mimo výkon služby, pokud je ohrožen život, zdraví či majetek lidí. Podobná spolupráce jako s ČD podle něj funguje například u městské hromadné dopravy v Praze.

Policisté si v mobilní aplikaci Můj vlak mohou zakoupit virtuální In Kartu s aplikacemi IN 25, IN 50 a IN 100 za poloviční cenu. Aplikace umožňují nákup levnějších jízdenek o 25 či 50 procent, poslední aplikace pak na rok umožní neomezené cestování ve 2. třídě ve všech vlacích Českých drah.

S policií by České dráhy chtěly spolupracovat i kvůli případům graffiti. Loni evidovaly asi 400 případů, škoda na majetku drah přesáhla pět milionů korun. Policisté také pracují na tom, aby při nehodách či sebevraždách na železnici zkrátili čas zásahu tak, aby mohla být doprava obnovena co nejdříve.