Absence deseti miliard nedovoluje armádě uzavírat smlouvy a nabírat nové zájemce, říká Černochová

Nedodrželi svůj slib, i když se k němu veřejně zavázali. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) po odebrání částky deseti miliard korun tvrdil, že hned na prvním zasedání vlády dojde k navrácení potřebné sumy. Rokování kabinetu je na programu dnes, ale premiér Andrej Babiš už dopředu avizoval, že si Armáda České republiky bude muset na peníze počkat a k jejich převodu dojde v průběhu ledna.

Předsedkyně sněmovního výboru Jana Černochová zatím vyjádřením od ministerského předsedy není znepokojena. „Snažím se být tolerantní a nosím v sobě naději, že v brzké době ministerstvo obrany slíbený převod obdrží. Během svátků jsem telefonicky hovořila s ministerským předsedou Andrejem Babišem a upozorňoval mě, že k určitému zpoždění dojde. Zároveň mě ujistil, že armáda finance obdrží,“ říká pro EuroZprávy.cz I. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS. Zpoždění je způsobené tím, že ministerstvo financí zatím nedisponuje přesnými daty. „Zohledňuji, že dnešek je prvním pracovním dnem v novém roce a podklady se teprve dávají dohromady. Určitě ale vše budu sledovat, aby během ledna armáda dostala peníze, s nimiž počítá, zpět.“

Držitelka osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení „tajné“ a certifikátu NATO Secret tvrdí, že vojsku absence deseti miliard korun závažně komplikuje život. „Armáda například nemůže vypisovat výběrová řízení, protože by porušila rozpočtovou kázeň. Rovněž nemůže uzavírat nové smlouvy. Vedení prostě musí mít finanční krytí, které nyní není.“

Zákonodárkyně upozorňuje, že do nejistoty se dostávají i obyčejní vojáci. „Netuší, v jakém množství dostanou další výbavu. Uvedu příklad, normálně by vedení třeba objednalo dva tisíce vest a nyní si může dovolit jen osm set. A tak je to i s přilbami a zbraněmi. Nejistota není vůbec příjemná. Pokud armáda nemůže dlouhodobě plánovat, je to špatné.“

Podle Černochové je ohrožen i nábor nových zájemců. „Jak můžete někoho nabírat do služby, když nevíte, zda na něj budete mít finanční prostředky? V provizorních podmínkách se opravdu nedá fungovat,“ rozčiluje se.

Předsedkyně podvýboru pro válečné veterány jednala na téma nedostatku financí i s náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky Alešem Opatou. „Otevřeně říká, že finanční prodleva může mít fatální následky na fungování armády. Jedná se především o její modernizaci a bojeschopnost.“

Starostka Městské části Praha 2 připomíná, že absence peněz alespoň nenarušuje nasazení do zahraničních operací, jichž se příslušníci Armády České republiky často zúčastňují a jsou v nich ostatními veliteli vysoce ceněni. „Zahraniční operace jsou zvláštní kapitolou. Náklady na nasazení v nich už bylo oběma komorami parlamentu schváleno loni v létě, a tak by bylo nelogické, kdyby Poslanecká sněmovna šla proti svému verdiktu a porušovala svoji vůli,“ uzavírá Jana Černochová z ODS.