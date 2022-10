Babiš a Fiala se střetli kvůli úspěchům v rámci EU

"Vy se opakovaně usvědčujete z toho, že nejenomže neříkáte pravdu, ale nerozumíte tomu, co se v Evropské unii odehrává, takže se nedivím tomu, že jste vlastně neměl vůbec žádné výsledky a že na to doplácí Česká republika," řekl Babišovi Fiala. Reagoval tak mimo jiné na Babišovu výtku, že nesvolal ani jedno jednání Evropské rady. Premiér připomenul, že Evropskou radu svolává její předseda Charles Michel, nikoli premiér či prezident předsednické země EU.

Babiš prohlásil, že Fiala propásl šanci dosáhnout v rámci EU hmatatelných výsledků. "Proč stále opakujete lži, proč to děláte, proč stále útočíte, proč se nechováte normálně, nesvolal jste ani jednu Evropskou radu," uvedl expremiér. Podle něj francouzský prezident Emmanuel Macron za předcházejícího předsednictví svolal sedm zasedání Evropské rady. "Vy jste měl jedno neformální setkání na Hradě díky mně, já jsem to prosadil, neměl jste jedno bilaterální jednání, od 1. července jste neudělal vůbec nic," vyčetl Fialovi bývalý premiér a předseda opozičního hnutí ANO.

Předseda vlády se proti kritice svého předchůdce ohradil. "Nevím, jak vás napadlo, že jsem neměl bilaterální jednání. Já jsem jich měl obrovskou spoustu, ale hlavně já je nedělám na instagramu jako vy. Když někoho doženete v hotelu, tak si dáte společnou fotku. Já se věnuju skutečné diplomacii a tomu, aby to mělo nějaké skutečné výsledky pro Českou republiku," prohlásil předseda vlády a ODS. Podle něj se aktivita českého předsednictví "neprojevuje jenom v tom, že máme někde nějaké fotky", ale ve výsledcích. Jako příklad uvedl Fiala zastropování cen emisních povolenek nebo princip solidarity týkající se dodávek plynu.

"Nikdy byste summit nezorganizoval, některé věci si přisunujete neprávem a je to i zábavné," reagoval Fiala na Babišova slova o tom, že zastavil kvóty pro "nelegální" migranty nebo přivezl do Česka z EU miliardy eur navíc. "Kůrovec, lesy, plyn, jádro, to jsem všechno prosadil já," prohlásil také expremiér. "My jsme objednali Hrad a vy jste vítal na koberci," dodal k organizaci neformálního zasedání Evropské rady a prvního zasedání Evropského politického společenství (EPC), které se koncem minulého týdne konalo v Praze.