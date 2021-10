Babiš opět odmítl, že by pral peníze. Bartošovi hrozí žalobou

Bartoš dnes v tiskové zprávě uvedl, že Babiš "vypral téměř 400 milionů přes firmy v daňových rájích, aby si za to koupil nemovitosti na francouzské Riviéře."

Web Investigace.cz v neděli uvedl, že Babiš si v roce 2009 nechal pomocí francouzské a panamské právní kanceláře anonymně a diskrétně založit firmy s nastrčenými řediteli. Tuto strukturu údajně využil k tomu, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). Poskytl tak sám sobě půjčku, kterou využil k nákupu 16 luxusních francouzských nemovitostí včetně zámečku Bigaud, uvádějí novináři. Podle nich by mohlo jít o praní špinavých peněz. Babiš by měl podle serveru vysvětlit, proč si objednal založení složitého finančního schématu k zakrytí původu peněz.

Předseda vlády pochybnosti kolem nákupu odmítá. Tvrdí, že před 12 lety poskytl půjčku, která byla řádně zdaněna. Ve vyjádření pro Českou televizi v pondělí připustil, že tehdejší postup sice nebyl vhodný pro politika, on tehdy ale v politice ještě nebyl. Podle Investigace.cz premiér ve schématu s offshorovými firmami figuroval ještě loni. V úterním rozhovoru pro server tn.nova.cz Babiš připustil, že nemovitosti nyní pravděpodobně spadají do jím založených svěřenských fondů.

"Považuji za skandální, že někdo si dovolí říct, že jsem pral nějaké peníze. Praní peněz pochází z trestné činnosti. Je nepřijatelné to, co opakují někteří politici jako pan Bartoš. Pokud s tím nepřestane, budu ho žalovat. Buď je nekompetentní, nebo tomu nerozumí," řekl Babiš.

Koalice Pirátů a STAN předsedu vlády vyzvala ke zveřejnění daňového přiznání.

Premiér se hájí také auditem svých příjmů z roku 2017, který ale podle jeho autorů neodpovídá mezinárodním standardům. "Všechny peníze jsem zdanil v České republice, není o tom pochyb. Tahle kauza je úplně jasná, pět dní do voleb, 12 let stará transakce. Peníze odešly z renomované české banky, moje zdaněné peníze, měl jsem jich dostatek z hlediska objemu," doplnil. S volbami Babiš kauzu spojuje od počátku, do Pandora Papers jsou ale zapojeny stovky novinářů z celého světa.

Babiš dnes také řekl, že pokud by transakce byla podezřelá, určitě by to banka nahlásila Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ), který by záležitost řešil. FAÚ spadá pod ministerstvo financí vedené v poledních letech ministry za hnutí ANO.

V Pandora Papers figuruje v uniklých dokumentech přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Jsou mezi nimi podle webu Investigace.cz bývalý ministr, zločinec, lokální politici, bankéř, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka. Konkrétní jména kromě Babiše zatím server nezveřejnil. Získané dokumenty popisují podezřelé finanční transakce kolem stovek politiků a dalších osobností z více než 90 zemí, projekt zmiňuje také prezidenty Ukrajiny, Keni a Ekvádoru, bývalého britského premiéra Tonyho Blaira či 130 miliardářů z Ruska, USA nebo Turecka.