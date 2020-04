Babiš oponuje Prymulovi: Promoření populace je riskantní. Výhrady má i Hamáček

Prymula v rozhovoru pro DVTV uvedl, že názor na promořenost společnosti změnil poté, co Čína poskytuje nekorektní a zřejmě vyfabulovaná data o počtu lidí nakažených novým typem koronaviru.

Babiš řekl, že s aktuálním názorem bývalého šéfa Ústředního krizového štábu nesouhlasí. "Je to velice riskantní. Neumím si to představit. My jdeme cestou chytré karantény," řekl Radiožurnálu.

Současný šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) k Prymulově myšlence řekl, že by šlo o zásadní změnu ve strategii vlády při boji s koronavirem a měla by jí předcházet odborná diskuse.

S ukvapeným “promořováním obyvatelstva“ mám problém. Zatím se o tom nevedla odborná diskuze, chci počkat na odborníky. Upozorňuji, že taková změna by už nešla vzít zpět. I proto musíme sledovat země, kde se tato cesta neosvědčila. Například V. Británie. #spolutozvladneme — Jan Hamáček (@jhamacek) April 6, 2020

Babiš preferuje chytrou karanténu, kterou má Prymula na starost. Projekt má využívat údaje z mobilního telefonu či platební karty, podle kterých vytvoří mapu pohybu nakaženého za posledních pět dní. Všechny segmenty projektu podle Prymuly byly už spuštěny na jižní Moravě, na sklonku tohoto týdne by se měl systém rozšířit na severní Moravu a do Prahy a v týdnu po Velikonocích do zbytku země.

Prymula uvedl, že tvrdá restriktivní opatření nelze v Česku držet další dva tři měsíce a budou se postupně rozvolňovat. Údaje z Číny o počtu nakažených podle něj nejsou korektní. Nedává logiku, že všechny nové případy v Číně jsou importované, ale případy tam nenarůstají, i když jinde ve světě za poslední dva až tři týdny počet nakažených dramaticky stoupá. Úmrtnost by proto nemusela být tak vysoká, jak se dosud uvádělo.

Když se v Česku podaří ošetřit rizikové osoby, zbytek populace by se s nemocí měl v nějakém časovém období potkat a prokázat, že je imunní, míní Prymula. "Neříkám všichni, ale ti, pro něž nebude horší než chřipka. A to jsou lidé nižšího věku, lidé zdraví," uvedl. Rizikoví nejsou jen senioři, ale i mladší lidé trpící například vysokým tlakem nebo cukrovkou.