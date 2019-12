Babiš příští rok pojede do Bruselu a Izraele, Zeman do Moskvy

Prezident Miloš Zeman se zúčastní například oslav 75 let od konce války v květnu v Moskvě nebo prezidentského summitu zemí visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) na podzim v Polsku. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se vydá do Indie, Kuvajtu, jedná i o dalších cestách mimo evropský kontinent.

Izrael, konkrétně památník obětí a hrdinů holokaustu Jad Vašem v Jeruzalémě, Babiš navštíví 22. ledna. O pět dní později se premiér zúčastní oslav osvobození tábora v Osvětimi. Vzpomínkové akce k 70. výročí se před pěti lety zúčastnil také tehdejší předseda vlády Bohuslav Sobotka. Bruselská zasedání Evropské rady se konají v březnu, červnu, říjnu a prosinci. Zahraničních cest bude mít Babiš více, jejich plán ale zatím není znám.

Prezidentská kancelář cesty hlavy státu Miloše Zemana teprve připravuje. Podle ředitele odboru hradní diplomacie Rudolfa Jindráka je v plánu několik větších bilaterálních cest. Pražský hrad již dříve potvrdil, že se Zeman v květnu zúčastní v Moskvě oslav výročí 75 let od konce války. Uskutečnit by se také mohla odložená návštěva Maroka, prezident by mohl vykonat i další cesty po Evropě.

Podle Jindráka zatím nebylo rozhodnuto, kdo za Českou republiku pojede v dubnu do Číny na summit 17+1, tedy jednání Číny se zeměmi střední a východní Evropy. Naopak s účastí na prezidentském summitu zemí Visegrádu v Polsku již Zeman počítá. V rámci zahraniční diplomacie by měl také na Pražském hradě přijmout čtyři až pět svých protějšků.

Ministerstvo zahraničí zatím připravuje plán cest na první polovinu roku. Už potvrzená je lednová cesta ministra Petříčka do Indie, kde šéf české diplomacie vystoupí na mezinárodním fóru Raisina Dialogue a bude také jednat o návštěvě svého protějšku v Česku v červnu. V lednu Petříček navštíví také Kuvajt, kde bude hlavním cílem cesty posílení ekonomických vztahů.

Petříček v rozhovoru s ČTK také řekl, že se zástupci podnikatelských svazů jedná také o dalších zahraničních cestách, které by jim usnadnily přístup na nové trhy. Podle něj je ze strany firem zájem o Afriku a o Latinskou Ameriku, kam ministr s podnikateli letěl i letos.